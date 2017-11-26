أوراوا ينتزع لقب «أبطال آسيا» على حساب الهلال

سايتاما (د ب أ)

توج فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 / صفر أمس في إياب الدور النهائي على ملعب «سايتاما 2002».

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال التي أقيمت في الرياض يوم السبت الماضي بالتعادل 1 / 1، وبذلك يفوز الفريق الياباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 ويتوج باللقب للمرة الثانية. وقدم أوراوا بداية قوية في المباراة لكنها لم تستمر سوى لدقائق، حيث فرض الهلال سيطرته وتفوقه الهجومي على مدار الشوطين وصنع العديد من الفرص التهديفية، التي كانت كفيلة بانتزاع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ انطلاق البطولة بمسمى «دوري أبطال آسيا».

لكن أوراوا حافظ على نظافة شباكه ثم قضى على أمال الهلال بهدف متأخر سجله رافايل سيلفا في الدقيقة 88، لينهي المباراة فائزا 1 / صفر.

وأكمل أوراوا، الذي سبق وأحرز اللقب الآسيوي مرة واحدة في عام 2007، بذلك عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2017 للأندية التي تستضيفها الإمارات بين السادس و16 ديسمبر المقبل.