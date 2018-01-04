وجهات ترفيهية تتحمل «القيمة المضافة» نيابة عن الزوار

مصطفى عبد العظيم (دبي)
بادرت وجهات ترفيهية في دبي بالإعلان عن تحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الزوار، وعدم رفع أسعار تذاكر الدخول، وذلك في خطوة تهدف إلى المحافظة على تدفقات الزوار من الأفراد والعائلات والسياح.
وقال أحمد حسين بن عيسى مدير عام الحدائق بدبي باركس أند ريزورتس، إن الشركة قررت تحمل نسبة الـ 5% لضريبة القيمة المضافة وذلك للتخفيف عن الزوار خاصة الأسر والعائلات.
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وفي بادرة منها لإسعاد زوارها قررت إدارة القرية العالمية تحمل ضريبة القيمة المضافة على أسعار تذاكر الدخول والمواقف المدفوعة، وكذلك تخفيض أسعار الألعاب بنسبة 10% ومنح رصيد مجاني يتراوح بين 20 إلى 40% على بطاقات الألعاب.
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وكشف أنوهي عن تخفيض أسعار الألعاب بالقرية العالمية خلال الموسم الجديد بنسبة 10% لتغطي ضريبة القيمة المضافة المقدر نسبتها ب 5% فضلا عن منح رصيد إضافي مجاني لحملة بطاقات الألعاب بنسبة 20% عند شراء رصيد بقيمة 200 درهم ليصبح المجموع 240 درهما، وتصل إلى 360 درهما عند شراء رصيد بقيمة 300 درهم، وترتفع إلى نسبة 25% عند شراء رصيد بقيمة 400 درهم ليصل بعد الزيادة المجانية إلى 500 درهم، وترتفع النسبة إلى 40% عند شراء رصيد بقيمة 500 درهم ليصل بعد الزيادة المجانية إلى 700 درهم، وذلك فضلاً عن إعطاء بطاقة الألعاب مجاناً.