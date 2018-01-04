وجهات ترفيهية تتحمل «القيمة المضافة» نيابة عن الزوار

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بادرت وجهات ترفيهية في دبي بالإعلان عن تحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الزوار، وعدم رفع أسعار تذاكر الدخول، وذلك في خطوة تهدف إلى المحافظة على تدفقات الزوار من الأفراد والعائلات والسياح.

وقال أحمد حسين بن عيسى مدير عام الحدائق بدبي باركس أند ريزورتس، إن الشركة قررت تحمل نسبة الـ 5% لضريبة القيمة المضافة وذلك للتخفيف عن الزوار خاصة الأسر والعائلات.

وأوضح ابن عيسى أن دبي باركس كونها وجهة ترفيهية، فهي تتطلع إلى إسعاد الزوار وتوفير الإمكانيات تعزيز تجربتهم في أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، والمحافظة على جاذبيتها للزوار، مشيراً إلى أن دبي باركس أند ريزورتس شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، لاسيما خلال الاحتفالات باليوم الوطني وعطلة المدارس ونهاية رأس السنة.

وفي بادرة منها لإسعاد زوارها قررت إدارة القرية العالمية تحمل ضريبة القيمة المضافة على أسعار تذاكر الدخول والمواقف المدفوعة، وكذلك تخفيض أسعار الألعاب بنسبة 10% ومنح رصيد مجاني يتراوح بين 20 إلى 40% على بطاقات الألعاب.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، إن أسعار تذاكر دخول القرية لم يتم زيادتها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير الجاري، حيث تتحمل القرية الضريبة على التذاكر، وكذلك على مواقف السيارة المدفوعة التي تشمل مواقف كبار الزوار وخدمة صف السيارات.

وكشف أنوهي عن تخفيض أسعار الألعاب بالقرية العالمية خلال الموسم الجديد بنسبة 10% لتغطي ضريبة القيمة المضافة المقدر نسبتها ب 5% فضلا عن منح رصيد إضافي مجاني لحملة بطاقات الألعاب بنسبة 20% عند شراء رصيد بقيمة 200 درهم ليصبح المجموع 240 درهما، وتصل إلى 360 درهما عند شراء رصيد بقيمة 300 درهم، وترتفع إلى نسبة 25% عند شراء رصيد بقيمة 400 درهم ليصل بعد الزيادة المجانية إلى 500 درهم، وترتفع النسبة إلى 40% عند شراء رصيد بقيمة 500 درهم ليصل بعد الزيادة المجانية إلى 700 درهم، وذلك فضلاً عن إعطاء بطاقة الألعاب مجاناً.