الحمودي: تعبنا من التعليق على أخطاء الحكام

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أبدى جمعة الحمودي أمين السر بنادي دبا الحصن، امتعاضه الشديد من المستوى التحكيمي، لدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى صوته «بح» من الحديث عن أخطاء التحكيم بلا فائدة، منذ بداية التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، خاصة في لقاء رأس الخيمة، واللقاءات التي أعقبته.

وقال الحمودي، إنه تعب من التعليق، في كل جولة، حول أخطاء التحكيم، لافتاً إلى أن فريقه خسر بـ«فعل فاعل» أمام الفجيرة، مبدياً استغرابه من قرارات الحكم عبدالله العاجل، وطرده 3 لاعبين من الفريق، وسط دهشة من حضر اللقاء.

وأضاف: لمن نتحدث أو نوجه حديثنا، إن لم يقرأ كلماتنا أحد، أو يعلق على كلامنا، أو حتى تهتم لجنة الحكام بالرسائل التي نرسلها، ويستمر التجاهل لشكاوى أندية الدرجة الأولى من القرارات التحكيمية التي تضر بعمل الفرق وتجهيزاتها للمباريات.

وقال: لا أبرر الخسائر التي يتعرض لها الفريق، وتحديداً الأخيرة، وهي لا تتعلق بكفاءة المدرب، أو قدراته الفنية، والمدرب معذور بأن يتعرض الفريق لثلاث حالات طرد، ولعب بـ8 لاعبين فقط، في مقابل منافس مكتمل، لذلك أقول إن الأفضل هو الامتناع عن التعليق، حول الحالات التحكيمية، وعلينا أن نرضى بهذا الواقع الذي نعيشه، وربما نحصل على الإنصاف في المباريات المقبلة.