جمهور الوصل يثير التساؤلات بالحضور الأقل في «زعبيل»

معتصم عبدالله (دبي)

تزامن تعثر الوصل متصدر ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة، للمرة الأولى على ملعبه في «زعبيل»، خلال الموسم الحالي، وفقدانه نقطتين أمام ضيفه عجمان بالتعادل 2-2، ضمن الجولة التاسعة، بظاهرة الغياب النسبي لـ«جمهور الذهب»، والذي اكتفى بـ3263 متفرجاً، من بينهم بالطبع أنصار «البرتقالي»، لتكون أقل نسبة حضور جماهيري لمباريات الوصل على زعبيل في دبي، كونها المرة الأولى التي يقل فيها حضور «الجمهور الأصفر» عن حاجز الـ4000.

وبدا من اللافت تراجع نسب الحضور الجماهيري لأنصار «الإمبراطور» مع صدارة الفريق لقمة الدوري، حيث شهدت مباراة دبا الفجيرة في الجولة السادسة حضور 4047 مشجعاً، مقابل 4368 متفرجاً، في مباراة الظفرة ضمن الجولة الثامنة، وكانت مباراة الوصل أمام ضيفه الوحدة في الجولة الرابعة شهدت أعلى معدل حضور جماهيري، بوجود 8349 مشجعاً، مثلت السعة القصوى لملعب الوصل في زعبيل، مقابل 5062 في مباراة الإمارات في الجولة الثانية.

ويمثل جمهور الوصل «حالة خاصة» في مساندة فريقه، خلال المواسم الماضية، ولعب «أنصار الذهب» دوراً مؤثراً في المنافسة الجماهيرية بين فرق الأندية على مستوى الدوري خلال الموسم الحالي، ولا يقتصر وجود الجمهور «الأصفر» على مباريات الفريق في ملعب زعبيل، حيث شهدت مباريات «الإمبراطور» خارج قواعده وجوداً مؤثراً، خاصة في مباراة «ديربي بر دبي» أمام الجار النصراوي، حيث تفوقوا على جمهور «المضيف» في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، بوجود 7567 مشجعاً، وشهدت تفوق الوصل في النتيجة أيضاً، بثنائية البرازيلي فابيو ليما.

وتنتظر الوصل، الساعي لحسم لقب «بطل الشتاء»، مواجهة مهمة أمام مضيفه حتا الخميس المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة، قبل أن يختتم الدور الأول، بمواجهة ضيفه شباب الأهلي دبي، في الجولة الأخيرة، حيث طالب البرازيلي فابيو ليما «الهداف التاريخي لأجانب الوصل»، أنصار الفريق بضرورة دعم اللاعبين في مباراة «الإعصار المهمة»، وذكر أن دعم مشجعي «الأصفر» يمثل الحافز الأول للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية في طريق عودة الوصل إلى منصات التتويج المحلية.