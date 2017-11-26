«الرومانية» بطل «تحدي الجاليات» بالوحدة

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الجالية الرومانية بطلاً للجولة الأولى «تحدي الجاليات» لمسابقة أبطال كاديلاك التي نظمها الوحدة أمس الأول، باستاد آل نهيان بأبوظبي، بعدما حصدت 13 نقطة، وحلت الجالية المغربية وصيفاً بـ10 نقاط، والجالية الأرجنتينية ثالثاً بـ8 نقاط. وتنافس في البطولة 6 فرق للجاليات التي ينتمي إليها الروماني لورينت ريجيكامب مدرب «العنابي»، واللاعبين الأجانب بالفريق، المغربي مراد باتنا، والأرجنتيني سيباستيان تيجالي، والمجري بلازس جوجاك، والكوري شانج وو ريم، بالإضافة إلى فريق جمهور الوحدة. وأقيمت المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، وخاض كل فريق 5 مباريات، وفاز الجالية الرومانية في 4 مباريات وتعادل مرة واحدة.

وحصل جمهور الوحدة على المركز الرابع في الترتيب النهائي برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الجالية المجرية الذي حل خامساً بالرصيد نفسه، فيما تذيل الترتيب فريق الجالية الكورية بـ3 نقاط.

وقام الدكتور جمال الحوسني، عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، المتحدث الرسمي، وعبد الله سالم عضو المجلس، مساعد المدير التنفيذي، بتتويج الجالية الرومانية في ختام البطولة.

وأبدى المشاركون سعادتهم بالتنظيم الرائع من الوحدة، الذي خصص موقعاً للفعاليات بجانب منافسات البطولة، للترفيه عن العائلات التي حرصت على الحضور. يذكر أن مسابقة أبطال كاديلاك ضمن فعاليات النادي الاجتماعية بدعم من لجنة دوري المحترفين، وتهدف إلى تشجيع الجاليات الأجنبية على حضور مباريات المسابقات الرسمية والتواصل الفعال معها، ما ينعكس بالإيجاب على تطور كرة القدم في الدولة، وحرص النادي على إطلاق اسم «كاديلاك» على المسابقة دعماً منه للراعي الرسمي لفرق النادي، ولتعزيز الجانب التسويقي.