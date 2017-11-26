ديوب: «الفيديو» يجعلنا في الصدارة

دبي (الاتحاد)

شدد السنغالي ماكيتي ديوب لاعب شباب الأهلي دبي، على أن فريقه يستحق المركز الأول أو الوصيف في دوري الخليج العربي، إذا تمت الاستعانة بالفيديو في المباريات التي أقيمت حتى الآن، قال: صحيح أننا لسنا في أفضل مستوياتنا، إلا الحكام لم يساعدونا، مثل عدم احتساب ركلة جزاء واضحة في مباراة النصر أمس الأول.

وعن مدى تأثير الحكام في إبعاد شباب الأهلي عن دائرة المنافسة على اللقب، قال: هذا واضح، حيث حرمنا حكم مباراتنا مع العين من ركلة جزاء مستحقة، وتكرر الموقف نفسه مع النصر، في عدم احتساب ركلة جزاء، بعد عرقلة موون، إلى جانب التغاضي عن الخطأ الذي قام به مدافع «العميد» خلال تدخله العنيف معي دون كرة.

وأشار ديوب إلى أن فريقه يبذل كل ما في وسعه، من أجل الفوز، والخروج من المرحلة الصعبة، إلا أنه يصطدم باللاعب رقم 12 في الملعب، وهو الحكم.

وبخصوص بقية المشوار، شدد مهاجم «الفرسان الثلاثة» على أن فريقه سيواصل العمل بالجدية نفسها، والتركيز على هدفه، خاصة أنه يدرك جيداً امتلاكه لمجموعة متميزة من اللاعبين، رغم أن المستوى في تذبذب من مباراة إلى أخرى.

وحرص ديوب على توجيه الشكر لجماهير شباب الأهلي، مبدياً سعادته بالوجود في المدرجات، وتقديم الدعم وتشجيع اللاعبين في مباراة أمس الأول أمام النصر.