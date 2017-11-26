برانديلي: «العميد» يحتاج إلى 3 مواسم للتتويج

منير رحومة، وليد فاروق (دبي)

رفض النصر وشباب الأهلي دبي، فرصة «تعديل المسيرة»، واللحاق بركب المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي، وتضييق الفارق مع ثلاثي المقدمة، الوصل والعين والوحدة، عقب تعادلهما بهدف لمثله مساء أمس الأول في قمة الجولة التاسعة، وأصبح الفريقان يملكان 14 نقطة، في المركزين الرابع بالنسبة لـ «الفرسان الثلاثة» والخامس بالنسبة لـ «العميد»، ويفصلهما 7 نقاط عن «الإمبراطور» المتصدر!

وفي الوقت الذي وضع النصر آماله على تحقيق الفوز الأول على ملعبه «المؤقت» الجديد في العوير، مستثمراً الحالة الفنية والمعنوية الطيبة للاعبيه، بعد الفوز السابق على حتا بخماسية، إلا أن الفريق لم ينجح في فرض تفوقه، بما يمنحه الفوز والحصول على الثلاث نقط، بل إنه اضطر إلى الانتظار إلى الدقيقة 55، حتى يدرك التعادل عن طريق الأرجنتيني ماورو زاراتي من ركلة حرة على حدود المنطقة، ليخرج بنقطة وحيدة من «ديربي دبي».

ولم يكن شباب الأهلي أقل طموحاً في محاولة الحصول على النقاط الثلاث، والعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 4 مباريات، في الدوري، وأيضاً الاقتراب من أهل المقدمة، خاصة أن الفريق حصد 4 نقاط فقط من 12 نقطة ممكنة، وسقط الفريق في دائرة ضغط الجماهير الغاضبة من الابتعاد عن قلب المنافسة حتى الجولة التاسعة.

من جانبه، اعترف الإيطالي برانديلي مدرب النصر، أن النادي لم يطلب منه الفوز بلقب الدوري، عند التعاقد معه، وقال: من قال لكم إن النصر ينافس على الدرع؟، والإدارة لم تطلب مني أبداً التتويج بالبطولة، والاتفاق على تطوير الفريق، حيث أنهى «الأزرق» الموسم الماضي بفارق أكثر من 30 نقطة عن صاحب المركز الأول، لذلك يجب تقليص المسافة على مستوى النقاط والأداء، ليكون الخطوة الأولى لتصحيح مسيرة «الأزرق»، وأنا على يقين بأننا نسير على الطريق الصحيح.

أما فيما يتعلق بالفترة التي يتوقع فيها أن ينافس النصر على اللقب، قال: إذا استمر الفريق في العمل والتطور بالنسق نفسه الحادث حالياً، نحتاج إلى موسمين أو ثلاثة، حتى يقدر النصر الفوز بالدوري، وعندما نصل إلى المستوى الذي يؤهلنا للتتويج بالبطولة، لن أخاف من الإعلان بشكل واضح عن نية الفريق اللعب من أجل الفوز بدرع الدوري.

وبشأن التعادل مع شباب الأهلي أمس الأول، أكد برانديلي أنه يشعر بالرضا على أداء النصر في المباراة، مشيراً إلى أن فريقه لعب بقوة وحماس حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، مبدياً سعادته بـ«النقطة»، التي جاءت بالروح القتالية للاعبين وإصرارهم على رفض الخسارة، والسعي إلى الخروج بنتيجة إيجابية .وشدد على انه لا ينظر إلى الجانب السلبي من المباراة والمتمثل في خسارة نقطتين، وذلك لأنه سعيد بالروح التي تحلى بها لاعبو العميد، رغم الغيابات الحاصلة في تشكيلة الفريق. وأضاف بان فريقه لعب أمام واحد من أقوى الفرق في بطولة الدوري، حيث يملك نخبة من اللاعبين المميزين، بعد دمج لاعبي 3 أندية في فريق واحد، مما أتاح الفرصة للجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر، وإعلان المنافسة على الألقاب والبطولات قبل بداية الموسم.