ربع ثانيـة زمـن نقـل المعلومـة مـن «يـاس» إلـى لنـدن

أبوظبي (الاتحاد)

يعتقد الكثيرون أن سباق بطولة العالم للفورمولا-1 تقتصر على التسابق في المضمار لكن هناك الكثير من الخفايا التي توجد خلف أسوار كل فريق، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بين السائق والإدارة الفنية وكذلك فريق التحليل.

هناك بعض الفرق تمتلك عدداً كبيراً من الطاقم الفني يتخطى الرقم المسموح بوجوده في الحلبة لذلك قد تلجأ إلى الحضور في مكان آخر، وهو الأمر الذي يعني ضرورة توفير وسيلة اتصال سريعة للغاية حتى تتعامل الفرق التحليلية مع المواقف بسرعة.

ويأتي فرق مرسيدس على سبيل المثال في مقدمة الفرق التي تمتلك طاقماً فنياً مهولاً خارج حدود الحلبات، حيث يصل عدد أفراد الطاقم الفني لفريق بطل العالم لويس هاميلتون إلى أكثر من 200 شخص.

ويتحمل هذا الفريق الذي يوجد خارج حدود الحلبة مهمة تحليل الأداء من خلال أداء فائق السرعة، ويعتمد على المعلومات التي تصل إليه من الحلبة، حيث إن مدة وصول المعلومة من قلب الحدث إلى مقر إقامة الفريق في بريطانيا لا تتحمل التأخير على الإطلاق، وتصل إلى ربع ثانية بالتحديد، وهو الأمر الذي يعد أمراً غاية في الدقة والسرعة المتناهية.