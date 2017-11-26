من البحرين إلى أبوظبي.. بوتـاس يتألـق فـي أرض العـرب

محمد حامد (دبي)

بعد أن نجح فالتيري بوتاس في أن يكون أول المنطلقين في السباق الختامي لموسم الفورمولا- 1 والذي تحتضنه حلبة مرسى ياس بأبوظبي، أصبح النجم الفنلندي حديث العالم، خاصة أنه نجح في حرمان زميله في فريق مرسيدس لويس هاميلتون المتوج باللقب العالمي من الانطلاق أولاً في أبوظبي، وقد كان السائق الإنجليزي يسعى بكل قوة للانطلاق أولاً فوق حلبة مرسى ياس، إلا أن بوتاس فعلها وانتزع صدارة المنطلقين للمرة الثانية على التوالي والرابعة الموسم الحالي.

بوتاس يحتل المركز الثالث في إجمالي جولات الموسم الحالي برصيد 280 نقطة، فيما يستقر هاميلتون في الصدارة بـ 345 نقطة، يليه سبستيان فيتل برصيد 302 نقطة، مما يؤشر إلى أن بوتاس يهدد عرش النجمين الأبرز على الساحة العالمية في الوقت الراهن، وهو في حالة صعود مستمر في السنوات الأخيرة.

السائق الفنلندي البالغ 28 عاماً، برز في فريق ويليامز بين عامي 2013 و2016، مما دفع مرسيدس للتعاقد معه بمقابل مالي كبير، فقد كان يحصل على 4 ملايين دولار مع فريقه السابق، وتعاقد مع مرسيدس لمدة عام، أي العام الحالي 2017، مع وجود بند في عقده يتيح له التجديد لعام إضافي، وبموجب هذا العقد يحصل بوتاس على 8.5 مليون دولار، أي أكثر من ضعف راتبه مع فريق وليامز.

وبعد أن حقق إنجاز انتزاع صدارة المنطلقين في جولة أبوظبي، اهتمت الصحافة العالمية بصورة لافتة بإنجاز بوتاس، خاصة أنه حقق ذلك على حساب البطل الأشهر هاميلتون، فقد أشارت صحيفة «دايلي ميل» إلى أن السائق الفنلندي اخترق سيطرة هاميلتون وفيتل، بدليل أنه هزم الأول، وانتزع منه صدارة المنطلقين، كما أن فيتل سوف ينطلق ثالثاً، وهو مؤشر على أن المنافسة في المستقبل القريب سوف تشتعل بين الثلاثي، الأمر الذي يحسب لبوتاس باعتباره الطرف الثالث في الصراع الملتهب على عرش سباقات الفورمولا- 1 في الوقت الراهن.