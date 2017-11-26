الطارق العامري: «فورمولا- 1 أبوظبي» لمسة إبداع

أبوظبي (وام)

أكد الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس أن الدورة الحالية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2017 شهدت إقبالا لافتا.. حيث تم بيع 60 ألف تذكرة.. 50% منها كانت لزوار من خارج الدولة فيما نفدت التذاكر منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال انعكاس للمكانة الكبيرة والمتميزة التي تتمتع بها حلبة ياس في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وقال: الحلبة حققت إنجازات كبيرة على الصعيد الرياضي والترفيهي واستقطاب الزوار من خارج الدولة وداخلها حيث وضعت أبوظبي بصمتها على تنظيم هذا السباق العالمي من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي وأيضا التخطيط الصحيح والتعاون مع الشركاء.

وتابع: أبوظبي أضافت الكثير من التحسينات على نوعية الحدث من خلال التخطيط والتنظيم الجيد إلى السباق، ما عكس قدرتها على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية من خلال التعاون الدائم مع شركة الفورمولا-1 العالمية التي تنظر دائما إلى تجربة أبوظبي الناجحة والفريدة في تنظيم هذا الحدث العالمي بكل تقدير حيث تعزم تطبيق هذه التجربة الاستثنائية على باقي السباقات في العالم.

ولفت العامري إلى أن حلبة ياس تسهم بفاعلية في تعزيز قطاع السياحة بالإمارة من خلال استضافة 420 فاعلية وحدث سنويا تتنوع بين سباقات السيارات والرياضة وفعاليات خاصة بالمؤسسات داخل الدولة، مشيرا إلى أن الفاعليات المجتمعية بالحلبة استضافت أكثر من 200 ألف زائر.