63827 مشـاركـاً فــي «إي سبورتز»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حلبة ياس لأول مرة منافسات الألعاب الإلكترونية «أي سبورتز» التي جمعت بين أفضل 20 سائقاً في العالم وقدم المتأهلون 11 دولة ومنهم من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبرفقة كل واحد مهم أربعة ممثلين رسميين، وهي فعالية للشباب من أصحاب المهارات في الألعاب الإلكترونية، حيث تقام المنافسات في منطقة نادي البادوك، وضمت البطولة قبل وصولها إلى المنافسة النهائية ثلاث مراحل تأهيلية أقيمت في حلبات مونتريال في كندا وسبا فرانكورشان في بلجيكا وياس في أبوظبي.

وبلغ عدد المشاركين في البطولة منذ الإعلان عن إدراجها في برامج الفورولا-1 إلى 63827 مشاركاً، وبعد مشوار طويل من التصفيات وصل عدد السائقين المؤهلين لمتابعة مشوارهم في البطولة إلى 20 لاعباً بعدما تمكنوا من الفوز وإثبات قدرتهم في التصفيات الأولية في أغسطس والوصول إلى المرحلة نصف النهائية في أكتوبر.

وحظيت البطولة بمتابعة مميزة ونالت إعجاب الجماهير، إذ بلغ عدد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 1.3 مليون، بينما بلغ عدد المشاهدات في ميزة القصص على الإنستجرام إلى 3.1 مليون مشاهدة، وعدد المتابعات في منشورات الإنستجرام إلى 1.5 مليون مشاهدة، بينما بلغ عدد متابعي البطولة على تويتر إلى 3.25 مليون. وتهدف البطولة إلى تسليط الضوء على رياضة الفورمولا-1 في الألعاب الرقمية وترسيخ العلاقات الاستثمارية القوية في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز توافد جماهير جديدة لمتابعة أهم الأحداث والفعاليات المرافقة للسباقات.