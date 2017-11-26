300 صحفي من 45 دولة في المركز الإعلامي



تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) يشارك 300 صحفي من 45 بلدا في تغطية بطولة العالم للفورمولا- 1 في أبوظبي يتخذون من المركز الإعلامي المجهز بأحدث وسائل الاتصالات العصرية مقرا لهم لنقل تفاصيل البطولة من ياس إلى العالم بكل اللغات. وحضرت الوسائل الإعلامية الدولية من الصحفيين والمحررين والمذيعين من مناطق بعيدة مثل الأرجنتين وأستراليا واليابان والصين وأميركا، إلى جانب الصحفيين المحليين من الإمارات والقادمين من منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الكويت والبحرين ولبنان. ويعكس تواجد أعداد مختلفة من الجنسيات الإعلامية الطابع الدولي الذي تتسم به رياضة الفورمولا-1 ونطاقها العالمي، ومما لا شك فيه أن تواجد هذا العدد الهائل من الصحفيين يضمن لجميع عشاق السرعة الاستمتاع بمجريات السباق الذي تستضيفه حلبة ياس عبر وسائل إعلامية مختلفة مسموعة ومرئيّة وإلكترونية، لمشاهدة بطل العالم لويس هاملتون للمرة الرابعة وهو يعتلي منصة التتويج.