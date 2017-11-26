مطر ومبخوت وجوجاك في قلب الحدث

مصطفى الديب (أبوظبي)

حرص عدد من نجوم كرة القدم على حضور فعاليات سباق التجارب الرسمية لجائزة الاتحاد للطيران للفورمولا - 1 مساء أمس على حلبة ياس، ووجهت الحلبة الدعوة إلى كل من علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني وإسماعيل مطر نجم الوحدة وزميله جوجاك، ووجود علي مبخوت في منطقة البادوك وتجول في مرآب الصيانة للفرق العشرة التي تتنافس في لقب الجولة.

واستقبل الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس مبخوت وإسماعيل مطر وجوجاك، ووجه لهما الشكر على تلبية الدعوة والوجود في قلب الحدث العالمي. وتجول مبخوت في واحة الجماهير، وشاهد عدداً من الفعاليات التي أثارت إعجابه على رأسها تسديد كرة القدم، وكذلك القفز من ارتفاع يصل إلى خمسين متراً. وأعرب علي مبخوت عن سعادته البالغة بخوض هذه التجربة، مؤكدا أنها شيقة للغاية، لاسيما أن الفورمولا - 1 واحدة من أكثر الرياضات إثارة في العالم.

وقال: لم أكن أتوقع كل هذا الشغف من جانب الجماهير، لكن ما شاهدته كان رائعاً والأجواء أكثر من رائعة سواء داخل المدرجات أو خارجها من خلال الفعاليات المصاحبة.

وتابع: لا أملك إلا توجبه الشكر إلى إدارة حلبة ياس على هذه الدعوة الرائعة، مؤكداً أن ياس هي أرض الإبهار والروعة والجمال بما تقدمه للعالم أجمع من متعة وإثارة على المضمار وخارجه.

وأشار مبخوت إلى أنه سوف يحرص على متابعة جولات البطولة مستقبلاً، كما أنه سوف يحرص على الوجود في حلبة ياس بمختلف الفعاليات التي تنظمها سواء للفورمولا - 1 أو أي رياضات أخرى، وكذلك الأحداث والفعاليات التي تخدم المجتمع بشكل عام.