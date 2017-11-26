12 كيلو جراماً من الذهب والفضة تصنع الجائزة

أبوظبي (الاتحاد)
تعد كأس أي بطولة الهدف الأسمى لكل المتنافسين، حيث يسعى الجميع لرفعها ونيل شرف الحصول عليها، وفي جائزة الاتحاد للطيران الكبرى يتنافس 20 سائقاً عالمياً على مضمار حلبة ياس لرفع كأسها الذي يعد أحد أغلى الألقاب من بين جولات البطولة.
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وتتشكل جائزة الجولة من الفضة الإسترليني، أحد أنقى وأغلى أنواع الفضة واستخدمت مادة أكسيد الألومنيوم في صناعة القاعدة التي تزينت بشريط أحمر اللون أضفى مزيداً من الفخامة والجمالية فيما صنع الطرف العلوي من الذهب عيار 24 قيراطاً ويحمل علم الإمارات في منتصفه، لتزن 12 كيلوجراماً.
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وتتميز تصميمات فوكس دائماً بالإبداع، وسبق أن صمم أكثر من كأس عالمية للفورمولا- 1 أو لبطولات أخرى، كما أنه صاحب التصميمات الداخلية لشركة رولز رويس موتور للسيارات، والعلامة التجارية العالمية «بولجاري»، وبيرنو ريكار، والمحطات التلفزيونية، والأزياء والتصميم المعماري لدار الأوبرا الملكية في لندن.
وكشف ريتشارد فوكس لـ«الاتحاد» عن أنه فكر كثيراً في كيفية عمل جائزة الكأس لتكون مختلفة وتتناسب مع الإبداع الذي تقدمه ياس إلى العالم، مؤكداً أنه لم يجد أكثر روعة من تصميم الحلبة نفسها بتفاصيلها كافة مدموجة بسرعة السيارات التي تعد العلامة البارزة على مضمار درة الحلبات. وقال: تقدمه حلبة ياس أمر رائع وباهر للجميع، ولذلك كان لا بد من البحث عن شكل يتناسب مع هذا الإبداع والرقي والتميز.