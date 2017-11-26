«ياس الأحلام» تنتظر «البـــطـل التـاسع»

‫مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن اللقب العالمي لـ«الفورمولا-1»، اختار البريطاني لويس هاميتلون هذا العام، إلا أن ياس لا تزال تبحث عن بطلها، ورغم أن هاميلتون أصبح ملقباً بـ «لويس الرابع»، بعد أن حصد أربعة ألقاب عالمية، لا يزال يطارد اللقب نفسه لكأس ياس اليوم.

وتأتي جائزة الاتحاد للطيران الكبرى التي سوف تنطلق على مضمار ياس الذي يستضيف السباق في النسخة التاسعة، وذلك في الساعة الخامسة مساءً بـ«مذاق مختلف»، بعد حسم لقب العالم، حيث تشهد إثارة من دون ضغوط، وبلا شد عصبي، والهدف واحد هو لقب ياس.

وتتواصل الإثارة على مضمار درة الحلبات بالصراع الكبير بين هاميلتون وفيتل سائق فيراري، خاصة أن كل منهما يحلم بالكأس الرابعة لـ«الاتحاد للطيران الكبرى» اليوم، وسبق لكل منهما الفوز باللقب ثلاث مرات، وحسمهما لقب العالم من أرض الأحلام في أبوظبي «عاصمة النور».

ويملك كل منهما ذكريات متميزة مع مضمار ياس، وسبق أن توج من خلاله فيتل كأصغر بطل للعالم في نسخة عام 2010، ولم يتجاوز يومها عامه الرابع والعشرين، وكذلك أعلن هاميلتون عن تتويجه بقلب «لويس الثالث» على مضمار ياس في العام قبل الماضي على حساب فيتل.‬