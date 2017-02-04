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تواجه «الفراعنة» في تكرار لنهائي 2008

«الأسود غير المروضة» تفترس أحلام «النجوم السوداء»

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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

فرانسيفيل (د ب أ)

واصل منتخب الكاميرون حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الغائبة عنه منذ 15 عاماً، بعدما صعد إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حالياً بالجابون، إثر فوزه الثمين 2 /‏ صفر على المنتخب الغاني في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان المنتخب الكاميروني، الذي اعتذر سبعة من عناصره الأساسية عن المشاركة في البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة، الطرف الأفضل في الشوط الأول، قبل أن يحكم منتخب غانا قبضته على مجريات الشوط الثاني، الذي تبارى خلاله لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم.

وافتتح ميشيل نجادجوي التسجيل لمصلحة منتخب الكاميرون (الأسود غير المروضة)، في الدقيقة 73، مستغلاً هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف كريستيان باسوجوج الهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب الكاميروني، الذي صعد لنهائي البطولة للمرة السابعة في تاريخه، تفوقه على نظيره الغاني، بعدما تغلب عليه 1 /‏ صفر في نفس الدور عام 2008.

وضرب منتخب الكاميرون، الفائز باللقب أعوام 1984و1988 و2000 و2002، بتلك النتيجة، موعداً في المباراة النهائية مع نظيره المصري، في تكرار لمواجهتي المنتخبين في نهائي نسختي البطولة عامي 1986 و 2008 بمصر و بغانا، والتي حسمهما منتخب الفراعنة لمصلحته. ... المزيد
     
 

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