«الأسود غير المروضة» تفترس أحلام «النجوم السوداء»

فرانسيفيل (د ب أ)

واصل منتخب الكاميرون حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الغائبة عنه منذ 15 عاماً، بعدما صعد إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حالياً بالجابون، إثر فوزه الثمين 2 /‏ صفر على المنتخب الغاني في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان المنتخب الكاميروني، الذي اعتذر سبعة من عناصره الأساسية عن المشاركة في البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة، الطرف الأفضل في الشوط الأول، قبل أن يحكم منتخب غانا قبضته على مجريات الشوط الثاني، الذي تبارى خلاله لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم.

وافتتح ميشيل نجادجوي التسجيل لمصلحة منتخب الكاميرون (الأسود غير المروضة)، في الدقيقة 73، مستغلاً هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف كريستيان باسوجوج الهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب الكاميروني، الذي صعد لنهائي البطولة للمرة السابعة في تاريخه، تفوقه على نظيره الغاني، بعدما تغلب عليه 1 /‏ صفر في نفس الدور عام 2008.