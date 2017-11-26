سلطان الجابر: «أدنوك» تمتلك خريطة طريق واضحة للتوسع والنمو

الاتحاد (خاص)

كشف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن «أدنوك» تمتلك خريطة طريق واضحة لتحقيق نقلة نوعية تمكّنها من تعزيز دورها كشركة نفط وطنية مؤتمنة على الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أقصى قيمة منها في كافة مراحل وجوانب العمل.

وأكد معاليه في حوار مع «الاتحاد»، أن طرح حصة أقلية في شركة «أدنوك للتوزيع»، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد التي تشمل تمكين الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال، بما يسهم في توفير تمويل إضافي يتم استخدامه لدعم النمو والمشاريع الجديدة في مختلف مجالات وجوانب ومراحل الأعمال.

وقال، إن الطرح المقترح خطوة مهمة ضمن النقلة النوعية التي تسعى «أدنوك» لتنفيذها والتي تشمل التفكير بأسلوب تجاري وتعزيز استدامة العمليات التجارية، وسيسهم هذا الطرح كذلك في جذب المزيد من المستثمرين بما يمكننا من زيادة قيمة الأصول والعمليات وتعزيز الكفاءة وتحقيق المزيد من النمو والتطور.

وشدد الجابر، على أن «أدنوك» ستبقى مالكة حصة الأغلبية في أدنوك للتوزيع وستواصل تقديم الدعم لها من خلال عدة طرق، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حصة سوقية تصل إلى 67% على مستوى عدد محطات الخدمة في دولة الإمارات، وتمتاز بثبات هوامش الربح والتدفقات النقدية، يضاف إلى ذلك مجالات النمو الكبيرة المتاحة في المستقبل. كما يمثل هذا الطرح العام أيضاً خطوة متقدمة على مسار تنويع وتنمية وتطوير أسواق المال في دولة الإمارات، وإفساح المجال لتعزيز الشراكة والتعاون مع مجتمع المستثمرين.