«أدنوك للتوزيع» تحدد النطاق السعري للسهم بين 2.35 و2.95 درهم

الاتحاد (خاص)

كشف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن «أدنوك» تمتلك خريطة طريق واضحة لتحقيق نقلة نوعية تمكّنها من تعزيز دورها كشركة نفط وطنية مؤتمنة على الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أقصى قيمة منها في كافة مراحل وجوانب العمل.

وأكد معاليه في حوار مع «الاتحاد» أن النطاق السعري للاكتتاب على سهم «أدنوك للتوزيع» سيتراوح بين 2.35 درهم و2.95 درهم للسهم الواحد. وسيتم الإعلان النهائي عن سعر السهم بتاريخ 8 ديسمبر بعد إنهاء عملية البناء السعري مع المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية، وإذا احتسبنا هذا النطاق السعري بالنسبة لـ 12.5 مليار سهم فهذا يعادل ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار كقيمة الأسهم.

وأضاف "يعكس هذا التقييم المكانة الراسخة للشركة وآفاق وفرص النمو الواعدة التي تحظى بها.

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