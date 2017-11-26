«بتروليوس دي فنزويلا» تسدد 233 مليون دولار من الديون

كراكاس (أ ف ب)

بدأت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» تسديد 233 مليون دولار من فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2020 و2022، قبيل انتهاء فترة العفو المحددة بثلاثين يوما.

وكتبت الشركة، التي اعتبرت في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون، على حسابها على موقع تويتر، إن «الحكومة الفنزويلية ومؤسستها «بتروليوس دي فنزويلا» تبلغان الدائنين أنهما بدأتا أمس الأول تسديد فوائد سندات لـ «بتروليوس دي فنزويلا» بنسبة 8.5٪ لـ 2020 وسندات للشركة بنسبة 6٪ في 2022».

ودعت المجموعة النفطية دائنيها إلى «الثقة في قدراتها اللوجستية والإنتاجية والمالية»، مؤكدة أنها «نفذت كل التزاماتها على الرغم من التخريب الفاضح للإمبريالية واتباعها»، وتمنع العقوبات الأميركية مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية. وقالت المجموعة النفطية «اكدنا ملاءة ومتانة صناعتنا النفطية التي تكافح العقوبات غير المشروعة».

في المقابل، لم تصدر الحكومة الفنزويلية أي معلومات عن تسديد 237 مليون دولار لسندات الخزينة المستحقة في 2025 و2026 وكان يفترض أن يتم يوم الثلاثاء الماضي. وكانت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.

وأكدت لجنة الرابطة التي كانت تعقد اجتماعا رابعا حول الموضوع في نيويورك حصول «تخلف عن سداد» ثلاثة أقساط. وكانت لجنة الرابطة التي تضم ممثلين عن 15 شركة مالية، تدرس التأخر في دفع مستحقات لم تكشف قيمتها، بينما أشارت مصادر في وقت سابق إلى أنها تقارب 1.161 مليار دولار.