«بتروليوس دي فنزويلا» تسدد 233 مليون دولار من الديون

كراكاس (أ ف ب)
بدأت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» تسديد 233 مليون دولار من فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2020 و2022، قبيل انتهاء فترة العفو المحددة بثلاثين يوما.
وكتبت الشركة، التي اعتبرت في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون، على حسابها على موقع تويتر، إن «الحكومة الفنزويلية ومؤسستها «بتروليوس دي فنزويلا» تبلغان الدائنين أنهما بدأتا أمس الأول تسديد فوائد سندات لـ «بتروليوس دي فنزويلا» بنسبة 8.5٪ لـ 2020 وسندات للشركة بنسبة 6٪ في 2022».
|
في المقابل، لم تصدر الحكومة الفنزويلية أي معلومات عن تسديد 237 مليون دولار لسندات الخزينة المستحقة في 2025 و2026 وكان يفترض أن يتم يوم الثلاثاء الماضي. وكانت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.
|