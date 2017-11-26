تراجع ناتج المكسيك المحلي في «الربع الثالث» بسبب الزلازل والأعاصير

مكسيكو (أ ف ب)

أعلن المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات أن إجمالي الناتج المحلي للمكسيك تراجع بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث من العام عما كان عليه في الفصل الذي سبقه بسبب الزلازل والأعاصير التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي. وهو أول انخفاض يسجله منذ أربع سنوات اقتصاد المكسيك ثاني قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية بعد البرازيل.

وكانت تقديرات أولية نشرت في أكتوبر الماضي، أشارت إلى تراجع نسبته 0.2٪.

وفي مقارنة للأرقام السنوية، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بالأرقام الواقعية 1.6٪ في الفصل الثالث عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية المكسيكية إن تباطؤ اقتصاد المكسيك يفسر «بالتأثير الموقت والمحدود للكوارث الطبيعية».

وضرب زلزالان في 07 و19 سبتمبر الماضي المكسيك وأسفرا عن سقوط 465 قتيلا. واضطرت المجموعة النفطية العملاقة «بيميكس» لوقف نشاطاتها جزئيا بعد الزلزالين.

وأبقت الحكومة على تقديراتها للنمو هذه السنة بما بين 2 و2.6٪.