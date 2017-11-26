«تجارة الأردن» تطالب بتمديد إعفاء مركبات «الهايبرد» من الضريبة

عمان (بترا)

طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، بتمديد قرار شطب وتمديد واستبدال وإعفاء مركبات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات.

وقال الجبالي في تصريح صحفي أمس، «إن الغرفة تلقت مطالبات وملاحظات من المستثمرين والتجار العاملين بقطاع السيارات من أجل تمديد القرار حتى نهاية العام المقبل 2018». وأضاف أن نشاط سوق تجارة المركبات شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا جراء توقف التصدير للأسواق المجاورة لأوضاعها الأمنية غير المستقرة، بالإضافة لزيادة نسب استهلاك السيارات المستعملة المستوردة.

وأشار الجبالي إلى أن التركيز على استيراد السيارات (الهايبرد) سيؤدي إلى تحديث أسطول المركبات بالمملكة، وسيسهم في توفير الطاقة والمحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات المضرة.