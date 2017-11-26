«قلق عميق» يسيطر على منتدى مصدري الغاز

بوليفيا (رويترز)

قال ممثلو مجموعة من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة إنهم يعارضون استخدام العقوبات أحادية الجانب بحق أي من الأعضاء في انتقاد، على ما يبدو، للولايات المتحدة بسبب خطواتها ضد روسيا وفنزويلا.

وأبدى منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم أعضاء مثل ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا، «قلقه العميق» إزاء العقوبات التي تمس قطاع الغاز ولا تقرها الأمم المتحدة، وفقاً لبيان نهائي وقعت عليه الدول الأعضاء الاثنتا عشرة إثر قمة للمجموعة استضافتها بوليفيا هذا الأسبوع، وفرض الكونجرس الأميركي عقوبات اقتصادية على عدد من أعضاء المنتدى وشملت الخطوات الأخيرة روسيا بإجراءات مثل منع الشركات من المشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب الروسية.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، غير العضو في المنتدى، وتعتمد اعتماداً كثيفاً على شبكتها من خطوط الأنابيب للوصول إلى عملائها الرئيسيين في أوروبا، وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق يوم الجمعة إنه ينبغي عدم السماح للولايات المتحدة بفرض مثل تلك العقوبات دون تصويت مجلس الأمن الدولي الذي تشغل روسيا مقعداً دائماً فيه.

وفرضت واشنطن عقوبات هذا العام على فنزويلا للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وهددت بإعادة فرض بعض العقوبات على إيران بعد أن رفعتها في إطار اتفاق عام 2015 القاضي بتجميد برنامجها النووي وكان للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما دور في التوصل إليه. ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تنتهك «روح» اتفاق 2015. وإيران وفنزويلا من الدول المنتجة للغاز ومن أعضاء المنتدى لكنهما لا تصدرانه. وقال بيان المنتدى أمس، إن الأعضاء سيتفقون على التعاون لتحقيق الاستدامة بسوق الغاز الطبيعي العالمية وتشجيع استخدام الوقود. ويتزامن الاجتماع مع مصاعب تواجهها الدول الأعضاء في المنتدى من جراء انحدار أسعار الغاز العالمية الذي يلقى باللوم فيه على تنامي المعروض الأميركي ومن دول أخرى مما يقلص الاستثمارات والعوائد في بعض الأجزاء من الصناعة.