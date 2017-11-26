شركات الأغذية العضوية تتنافس في «سيال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدَّر حجم مبيعات سوق الأغذية العضوية الاستهلاكية في الإمارات ب 154 مليون درهم سنوياً، ما يضعها في المرتبة 38 على لائحة أكبر الأسواق العالمية للأغذية العضوية، وفقاً للأرقام الصّادرة عن جمعية تجارة الأغذية العضوية الأميركية، التي توقعت ارتفاع استهلاك المنتجات الصحية (6.6% معدل نمو سنوي مركب)، والأغذية والمشروبات العضوية (9.8% معدل نمو سنوي مركب)، واستهلاك حزم الأغذية العضوية (9.8% معدل نمو سنوي مركب) في الأعوام ما بين 2015 إلى 2018، مشيرة إلى تحوّل سلوكيات المستهلكين إلى الأطعمة ذات التوجه الصحي.

ولتوفير منصة مثالية لشركات تصنيع الأغذية المحلية والدولية الساعية للتوسّع ضمن القطاع المزدهر للمنتجات العضوية، ينعقد معرض سيال الشرق الأوسط في الفترة من 12إلى 14 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك ضمن مهرجان أبوظبي للمأكولات والذي يُقام بتنظيم دائرة السياحة والثقافة.