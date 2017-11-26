13.5 مليار درهم تجارة قطاع الحديد ومواد البناء في جبل علي

دبي (الاتحاد)

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن حجم تجارة الحديد ومواد البناء في جافزا وصل إلى 13.5 مليار درهم في 2016، ما يشير إلى الدور الذي تلعبه جافزا في تسهيل حركة تجارة هذه الصناعة إقليمياً عبر تقديم تسهيلات وحوافز وخدمات تمكن الشركات من رفع كفاءتها وزيادة إنتاجها بما يمكنها من رفد السوق المحلي والإقليمي بالمنتجات اللازمة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً خصوصاً في ظل البرامج التنموية الطموحة التي تنفذها حكومات المنطقة، لا سيما قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية.

وأشار ابن سليم إلى أن جافزا خصصت مساحة تقدر بـ1.1 مليون متر مربع كمنطقة لشركات الحديد والصلب ومواد البناء لتطوير، حيث زادت الاستثمارات بشكل ملحوظ في هذا القطاع نظراً لرغبة الشركات في الحصول على حصة من قطاع الإنشاءات الواعد إقليمياً، مضيفاً أن «جافزا تحتضن أكثر من 967 شركة تعمل في قطاع الحديد ومواد البناء من 87 دولة حول العالم، حيث يحتل الشرق الأوسط العدد الأكبر من حيث عدد الشركات بـ37%، تليها آسيا المحيط الهادئ 27%، ثم أوروبا 26%، وأميركا الشمالية 7%، وقارة أفريقيا 3%. أما من ناحية الدول فتأتي الهند في المرتبة الأولى بـ14%، والإمارات ثانياً بـ13%».

ونوه ابن سليم إلى أن عدد الموظفين العاملين في شركات الحديد والصلب وصل إلى أكثر من 18 ألف موظف بنسبة 13% من مجموع الموظفين العاملين في شركات جافزا. ومن أبرز الشركات العالمية التي تتخذ من جافزا مقراً إقليمياً لها: آرسيلور ميتال، وباوستيل، وسوميتومو كوربوريشن، وتاتا ستيل، ونيبون ستيل.

ويمتلك قطاع الإنشاءات فرصاً واعدة قوية محلياً وإقليمياً فقد وصل إجمالي قيمة 21893 مشروعاً إنشائياً جاريٍاً بدول مجلس التعاون الخليجي 2.4 تريليون دولار (8.8 تريليون درهم) في بداية سبتمبر 2017، بحسب تقرير لشبكة بي إن سي.