الجمعة البيضاء تدفع آلاف الزوار إلى «ياس مول» وتزيد مبيعات المحال التجارية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

شهدت المراكز التجارية في أبوظبي ازدحاما كبيرا خلال أيام موسم التخفيضات المعروف باسم «الجمعة البيضاء»، وفي مقدمتها «ياس مول» الذي استقبل آلاف الزوار للاستفادة من حسومات «بلاك آند وايت»، والتي بدأت من يوم الخميس 23 نوفمبر، وتنتهي اليوم الأحد.

وكشفت جولة لـ «الاتحاد» عن تسابق المحال التجارية في «ياس مول» لتقديم تخفيضات كبيرة تراوحت بين 30% و50%، وارتفعت في بعض المحال إلى 90%، مع تقديم عروض إضافية تشمل الحصول على قسام شرائية بقيمة 100 درهم عند شراء منتجات بقيمة 250 درهما ببعض المحال، و300 أو500 درهم بمحال أخرى.

وشملت التخفيضات كافة المحال لاسيما الأزياء والأحذية والصحة والجمال ومستحضرات التجميل والعطور والسلع الرياضية والمجوهرات والساعات.

ففي مجال الأزياء قدم «ماركس آند سبنسر» في ياس مول خصما بنسبة 30% حتى 75% على بعض المنتجات، مع الحصول على قسمية شراء بقيمة 100 درهم عند التسوق بقيمة 500 درهم، فيما طرح محل «مذركير» عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجانا على بضائع مختارة»، وقدم «هوليستر» عرضا يتيح الحصول على قسمية شراء بقيمة 100 درهم وخصم 20% عند الشراء بنحو 500 درهم، وعرض «دبنهامز» خصومات 50% على جميع الأقسام، وسحب نقدي للفوز بـ 100 ألف درهم.