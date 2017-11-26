بوابة للتأمين الصحي للشركات من «الاتحاد للتأمين»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «الاتحاد للتأمين» بوابة جديدة لتوفير تغطية صحية ميسرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حيث يمكن إصدار وثيقة عن طريق «نقرة واحدة».

وصممت المنصة الجديدة عالية الأتمتة لتوفير الوقت وتقديم برامج تأمين صحية ذات تغطيات متميزة وسعر مناسب للشركات حيث يستطيع أصحاب الشركات الآن إدراج وتجديد وإدارة التغطية الصحية الخاصة بموظفيهم بكل راحة وسهولة وذلك بنقرة واحدة.

وتستطيع الشركات إجراء تحديثات على الوثيقة مثل حذف وإضافة أعضاء في التغطية التأمينية دون مجهود. كما يمكن تقديم المطالبات والرد على الاستفسارات في أقل وقت ممكن عبر المنصة المتوافرة على مدار الساعة.

وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»: «تحرص الشركات على توفير بيئة آمنة لموظفيها والتأمين على صحتهم ضد الأحداث غير المتوقعة. وقدمت شركة الاتحاد للتأمين هذه المنصة لتقديم حلول مبتكرة وذات تكلفة مناسبة تدعم تحقيق هدف الشركات ومصلحة الموظفين بكل يسر».

وأضاف الجعيدي أن جميع المؤمن عليهم يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات الحصرية والتي توفرها برامج بلسم والتي عادةً لا تغطيها وثائق التأمين العادية مثل الفحوص الصحية الوقائية، وبرامج التوعية الصحية، وسهولة إعادة التزود بالأدوية، وخصومات خاصة عبر شركاء رئيسين في طب العيون والأسنان.

يذكر أن شركة الاتحاد للتأمين تعتبر واحدة من شركات التأمين المشاركة والمعتمدة من هيئة الصحة بدبي لتقديم باقة المنافع الأساسية للموظفين.