بوابة للتأمين الصحي للشركات من «الاتحاد للتأمين»

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «الاتحاد للتأمين» بوابة جديدة لتوفير تغطية صحية ميسرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حيث يمكن إصدار وثيقة عن طريق «نقرة واحدة».
وصممت المنصة الجديدة عالية الأتمتة لتوفير الوقت وتقديم برامج تأمين صحية ذات تغطيات متميزة وسعر مناسب للشركات حيث يستطيع أصحاب الشركات الآن إدراج وتجديد وإدارة التغطية الصحية الخاصة بموظفيهم بكل راحة وسهولة وذلك بنقرة واحدة.
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وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»: «تحرص الشركات على توفير بيئة آمنة لموظفيها والتأمين على صحتهم ضد الأحداث غير المتوقعة. وقدمت شركة الاتحاد للتأمين هذه المنصة لتقديم حلول مبتكرة وذات تكلفة مناسبة تدعم تحقيق هدف الشركات ومصلحة الموظفين بكل يسر».
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يذكر أن شركة الاتحاد للتأمين تعتبر واحدة من شركات التأمين المشاركة والمعتمدة من هيئة الصحة بدبي لتقديم باقة المنافع الأساسية للموظفين.