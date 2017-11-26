30 مليار درهم زيادة في تعاملات الأراضي بدبي خلال 5 سنوات

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة الوساطة العقارية، «إف إيه إم العقارية»، أن مبيعات الأراضي في دبي نمت خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدة أن منطقة الخليج التجاري تعتبر من المناطق ذات الأهمية في النمو المستقبلي. وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، أنه حتى 9 نوفمبر بلغت مبيعات الأراضي 68 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 38 مليار درهم لعام 2012. وأوضح المسدي أن اهتمامات المستثمرين تحولت في الفترة الأخيرة نحو تطوير الأراضي، وأن شركته باعت قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمبلغ 150 مليون درهم إلى مطور جديد في سوق دبي. وتعمل «أف إيه إم العقارية»، جنبا إلى جنب مع المطور لتطوير برج سكني بمخطط طابقي يقدر بـ 500.000 قدم مربع، ستصل قيمته عند الانتهاء منه إلى 700 مليون درهم إماراتي.

وقال فراس المسدي «منذ عام 2012 ونحن نشهد نمواً متصاعداً، على وجه الخصوص في منطقة الخليج التجاري، سواء من حيث قيمة تعاملات الأراضي أو حجم القطع التي بيعت على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت مبيعات الأراضي من 482 مليون درهم حتى 3.3 مليار درهم، في الوقت الذي زاد فيه الحجم من 731,000 قدم مربع إلى 2.5 مليون قدم مربع».

وأضاف «شهد المخطط الكلي لمنطقة الخليج التجاري تطورات هائلة في الآونة الأخيرة، وأسهم افتتاح التوسعة الجديدة للقناة المائية في استقبال موجة جديدة من المشاريع. المطور الذي نتعامل معه يرى فرصا عظيمة في دبي، وأول استثمار لهم في دبي ستصل قيمته إلى 700 مليون درهم إماراتي».

وخلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت «إف إيه إم» العقارية من عقد صفقات لبيع أراض في دبي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، ويرى الشريك المساعد فيها، طارق بوكروم، أن الطلب المتنامي على الخدمات المختصة باستشارات الأراضي ما هو إلا مؤشر على نضج السوق.