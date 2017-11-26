«مواصفات» تستعرض أنظمة ولوائح إماراتية تعزز الأمان والسلامة وترفع الجودة

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار، الذي تنطلق فعالياته اليوم في دبي، عدداً من المواصفات والأنظمة الإماراتية واللوائح الفنية التي تعزز الأمان والسلامة في قطاع الأعمال، واستشراف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات في عالم الإنشاءات، على غرار تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، ومستقبل قطاع البناء ومعداته الذكية.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن المشاركة في الفعالية بشكل دوري يتيح للجهات الحكومية الاطلاع على التطورات شبه اليومية في هذا القطاع المتنامي، وسنتشارك الأفكار مع المبتكرين في الشرق والغرب من الذين يستعرضون هذه التقنيات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع بشكل عام، وبما ينسجم مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة.

وأضاف، أن إلقاء الضوء على أبرز المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تعزز عمل القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشجع القطاعات ذات القيمة المضافة منها، مثل القطاعات الإنتاجية وما يرتبط بها من خدمات، ينعكس بصورة إيجابية على تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، ونحن في «مواصفات» مهمتنا واضحة في هذا الجانب، من حيث اقتراح التشريعات واللوائح الفنية التي تسهم في تحقيق ذلك.

وأوضح، أن المشاركة في الدورة الجديدة من المعرض، تتضمن استعراضاً لمستجدات الأنظمة الإماراتية في قطاعات منتجات الطاقة المتجددة، والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، والسلالم والمشايات المتحرك، ومنتجات الإضاءة، والمصاعد الكهربائية، والدهانات، وأسطوانات الغاز المسال، والكابلات والأسلاك الكهربائية، والأجهزة والمعدات، والمقطورات ونصف المقطورات، ومعدات وأدوات الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، وغير ذلك.