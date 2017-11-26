«تنظيم الاتصالات» تستضيف لقاء «برمجيات المصدر المفتوح»

دبي (الاتحاد)

استضاف مركز إبداع الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، اللقاء السنوي الخاص بمجتمع البرمجيات ذات المصدر المفتوح في الدولة بحضور مجموعة طلاب جامعات ومختصين وخبراء.

كما تخلل اللقاء بث مباشر لنحو 30 دقيقة من مقر شركة جوجل في الولايات المتحدة، عرضت خلاله الدكتورة فاز كريش شرحا مفصلا عن إنترنت الأشياء وكيفية استخدام التقنية الحديثة في صناعة الروبوتات والتحكم بها والأدوات والحلول القائمة على برمجيات المصدر المفتوح.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مدير عام حكومة الإمارات الذكية «في ظل توفر وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة، وشبكات الإنترنت عالية السرعة، لم يعد التحدي يتمثل في الحصول على مصادر المعلومات والبيانات، بل في كيفية الاستفادة منها وتحليلها وتسخيرها لخدمة الأهداف الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأهم تسخيرها في توفير معطيات تضمن اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وتشكل إقامة هذا اللقاء بحضور طلاب الجامعات والشباب من أبناء دولة الإمارات جزءاً من التزامنا بتطوير الكفاءات الشابة الإماراتية وتطوير مهاراتها لتتمكن من تحمل مسؤوليتها في قيادة مختلف القطاعات في الدولة».