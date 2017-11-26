12 مليار درهم صادرات إماراتية إلى أميركا خلال 9 أشهر

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

بلغت المبادلات التجارية السلعية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 65.7 مليار درهم (17.89 مليار دولار) مقارنة مع 70.04 مليار درهم (19.08 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.

ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفعت صادرات الإمارات إلى أميركا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 12 مليار درهم (3.24 مليار دولار) مقارنة مع 9.06 مليار درهم (2.47 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 32.4%، فيما بلغت في المقابل الصادرات الأميركية إلى الدولة نحو 53.7 مليار درهم (14.65 مليار دولار) مقارنة مع نحو 60.61 مليار درهم (16.61 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 11.3%. وأظهرت بيانات المركز استحواذ دولة الإمارات على 32% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017 والمقدرة بنحو 205.8 مليار درهم (56.1 مليار دولار).

وأظهرت البيانات استحواذ الإمارات على أكثر من 40.3% من صادرات الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 129.1 مليار درهم (35.2 مليار دولار)، بعد أن حافظت على ترتيبها كأكبر سوق للصادرات الأميركية لدول المنطقة بقيمة واردات بلغت 53.7 مليار درهم (14.65مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 45.4 مليار درهم (12.33 مليار دولار).

وأظهرت البيانات، تراجع الفائض في الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 41.8 مليار درهم (11.4 مليار دولار) لمصلحة الولايات المتحدة، وذلك بالمقارنة مع مستواه للفترة المماثلة من العام 2016 والبالغ 55.4 مقارنة مع 51.8 مليار درهم (14.14 مليار دولار).

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.