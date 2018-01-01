محمد بن زايد: بقيادة خليفة حققنا إنجازات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد «نستقبل بالخير عام 2018 .. عام زايد.. عام الوفاء والعرفان للوالد المؤسس..مع تمنياتنا لوطننا الغالي المزيد من الخير والرفعة والتقدم وللأشقاء والأصدقاء الاستقرار والسلام».

وأضاف سموه في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي« تويتر» أن «مسيرة الخير والعطاء حققت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2017 إنجازات جديدة، فكل الشكر لأبناء الإمارات على جهودهم ومساهماتهم البناءة في رفعة الوطن».

وقال سموه في تغريداته أمس «ومع إطلالة عام زايد.. ينضم إلى أسرة الوطن مواليد جدد، ندعو الله تعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية، وهم ينعمون بحب ورعاية أسرهم ووطنهم، فهم «عيال زايد» رجال الوطن وأمل المستقبل».