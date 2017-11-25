الإمارات: سنبقى سنداً لمصر ونواجه الإرهاب بلا هوادة

أبوظبي، دبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف الآمنين بمسجد الروضة في مركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. وأكد سموه، تضامن الإمارات مع مصر الشقيقة في هذا المصاب الجلل، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، ويلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيتي عزاء مماثلتين لفخامة الرئيس المصري.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر»: «فُجع العالم بما حدث بمسجد الروضة.. في يوم جمعة.. في مصر الحبيبة 235 شهيداً هم في رياض عند ربهم يرزقون.. والخزي والعار لقاتليهم.. اللهم احفظ مصر.. وأهل مصر.. وأعنّا لنكون سنداً وعوناً لمصر وأهلها دائماً وأبداً».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدات على «تويتر»: «خالص العزاء لأسر شهداء مسجد الروضة بالعريش.. وقوفنا مع أشقائنا في مصر ثابت وراسخ، ولن تثنينا هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية الجبانة عن محاربة مرتكبيها والقضاء عليهم.. وبتوحد العالم وتضامنه القوي.. سنواجه معاً الإرهاب والتطرف دون هوادة وسنخلص العالم، بعون الله، من تلك الأعمال الإجرامية التي تنبذها الأديان السماوية، وتمقتها المبادئ الإنسانية».