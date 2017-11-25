مسجد جنيف يصرف 4 فرنسيين بينهم إمامان



تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017 جنيف (أ ف ب) صرف مسجد جنيف 4 من موظفيه المدرجين في لوائح أجهزة أمن الدولة في فرنسا، منهم إمامان وعنصر أمني وموظف، كما ذكرت وسيلة إعلامية سويسرية أمس. وكتبت صحيفة «لا تريبون دو جنيف» في صفحتها الأولى، أن المدير العام للمؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، السعودي أحمد البياري الذي يتولى إدارة المسجد، وجه رسائل صرف إلى الأجراء الـ4 الذين يحملون جميعاً الجنسية الفرنسية. وصرح البياري للصحيفة «لقد صرفنا 4 موظفين. بينهم الإمامان المدرجان في اللوائح الأمنية في فرنسا». وأكدت الصحيفة أن هذا الموظف مدرج أيضاً في اللوائح الأمنية الفرنسية.