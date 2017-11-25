منانجاجوا رئيساً لزيمبابوي وينهي 37 عاماً من الحكم المطلق

عواصم (وكالات)

أدى إمرسون منانجاجوا اليمين الدستورية، أمس، رئيساً لزيمبابوي، أمام هتافات آلاف الحاضرين في الاستاد الوطني بهراري الذين يأملون في مستقبل أفضل، متعهداً بالتزام الدستور، وحماية حقوق جميع المواطنين، ووعد بحماية الاستثمارات الأجنبية، وبتعويض المزارعين البيض الذين صودرت ممتلكاتهم في بداية الألفية الحالية، دون أن ينسى الإشادة بسلفه روبرت موجابي.

وقال في خطاب بعد تنصيبه رسمياً، إن الانتخابات العامة ستجرى العام المقبل كما هو مقرر، وأقر بحدوث «أخطاء» في فترة حكم موجابي الذي رضخ لضغوط الجيش والشارع ليعلن ترجله من السدة الثلاثاء الماضي.

وأشاد منانجاجوا البلغ 75 عاماً، ويلقب بـ«التمساح»، بصوت الشعب خلال الانتقال الدرامي الذي أدى لصعوده إلى السلطة، متعهداً بأن الاستثمارات الأجنبية ستكون آمنة في زيمبابوي، ووعد أيضاً بالقضاء على الفساد.

وأضاف في خطاب تنصيبه «سيتعين وضع خيارات رئيسة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر». وتابع منانجاجوا أنه سيعمل على إحياء سوق التصدير لجلب «عملات أجنبية تشتد الحاجة إليها». وأضاف، «يجب التوصل إلى حلول حقيقية بصورة ملحة.