خبراء يحذرون من «داعش الافتراضية»

بغداد (وكالات)

نشرت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية أمس، تقريراً بعنوان «الخطر القادم سيكون الخلافة الافتراضية لداعش»، أعده بن بارمر مراسل الشؤون الدفاعية للصحيفة، قائلاً إن بريطانيا لن تكون أكثر أمناً من الهجمات الإرهابية للتنظيم الإرهابي، بينما حذر أحد مستشاري رئيسة الوزراء للشؤون الأمنية من أن «الخلافة الافتراضية» لم تهزم.

وقال باتريك ماكجينيس، إنه ومع اندحار ما يسمى «جنود خلافة داعش» من العراق وسوريا، فقد أصبح خط التماس مع التنظيم الإرهابي على الشبكة العنكبوتية. وذكر خبراء أمنيون في مؤتمر عقد في لندن، أن الأولوية الآن هي لتدمير «الخلافة الافتراضية».