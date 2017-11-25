صحيفة تركية: الأسد سافر إلى سوتشي بطائرة شحن روسية



تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017 اسطنبول (وكالات) تناقلت وسائل إعلام تركية أن الرئيس السوري بشار الأسد سافر لمدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي، على متن طائرة شحن روسية، عبر الأجواء التركية. وذكرت صحيفة «أيدينلك» التركية المعارضة، أن أنقرة كانت قد حظرت على الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، استخدام أجوائها للدخول إلى سوريا، ولأول مرة منذ 4 سنوات، عبرت طائرة شحن عسكرية روسية الاثنين الماضي، الأجواء التركية متوجهة إلى سوريا. وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الأسد كان على متن تلك الطائرة، خاصة أن خبر لقاء الأخير مع بوتين جاء مباشرة بعد مرور أول طائرة شحن عسكرية روسية، عبر الأجواء التركية بعد قرار الحظر التركي. بدورها، رجحت قناة «فوكس» التركية بقوة احتمال وجود الأسد على متن الطائرة الروسية، مبينة أن المصادر الدبلوماسية اكتفت بالقول إنه تم منح إذن خاص لطائرة شحن روسية خاصة في هذا الخصوص.