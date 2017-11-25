القوات العراقية تتقدم والطائرات تحصد «الدواعش» في الصحراء

باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
واصلت القوات العراقية مدعومة بطيران الجيش، والمسلحين الآخرين، تقدمها في عمق المناطق الصحراوية لتعقب فلول «داعش»، مع استمرارها في تطهير «مطار جنيف» الواقع في عمق بادية الجزيرة، جنوب منطقة الحضر، من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم الإرهابي. وفيما توغلت الميليشيات بعمق بادية الصحراء المتاخمة نفسها، حيث قتلت 5 من «داعش»، وحررت 5 قرى جديدة بمناطق غربي الصينية وجنوبي قضاء الحضر، يلوذ الإرهابيون بالمناطق الوعرة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وأفادت المصادر العسكرية، بأن القوات المشتركة و«الحشد» توغلت أمس، في عمق الصحراء جنوب وغربي قضاء الحضر والصينية، وتمكنت من القضاء على 5 «دواعش» بينهم سوري الجنسية، وتحرير قرى، بينها كبيلة كناش وأم الوحوش والغولانيات ومحمد سمين وأبو مدمانه، والعثور على مخابئ للأسلحة والذخيرة.
|
|