دي ميستورا: الدستور السوري الجديد يتصدر «جنيف المقبلة»

عواصم (وكالات)

ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن سوريا ستفان دي ميستورا، أعلن أن اجتماعاً عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس، كان «مفيداً»، مؤكداً أن «دستوراً سورياً جديداً» سيكون على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول محادثات السلام في جنيف الأسبوع الحالي.

من جهته، قال لافروف، إن بلاده تعمل مع السعودية لتوحيد المعارضة السورية تحت منصة واحدة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الأزمة السورية من خلال إنشاء «مناطق تهدئة تتوقف فيها الأعمال القتالية»، ما يؤثر إيجابياً في عملية التسوية النهائية بالبلاد المضطربة.

وأعلنت المعارضة السورية المجتمعة بالرياض تشكيل هيئة من 50 عضواً للمشاركة في محادثات جنيف المرتقبة، شددت على أن اجتماع العاصمة السعودية، توافق بغالبية ساحقة على النقاط الجوهرية المختصة بمستقبل سوريا وهويتها، لتعلن اختيار نصر الحريري رئيساً لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات بجنيف. بينما قال وزير خارجية الصين، وانج يي، أمس، إن بلاده تأمل أن يبدي النظام السوري «مرونة» لتعزيز محادثات السلام، عارضاً المساعدة في إعادة الإعمار، ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية إجراء اتصالات مع الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى أن موقفه قد يلين تجاه الزعيم السوري، حسبما أوردت وكالة أسوشيتدبرس التي نقلت عنه في رد على سؤال عن فرص التعاون بين الرجلين اللذين يتفقان في معارضة نوايا الأكراد، قوله «الأبواب السياسية دائماً مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة».

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع دي ميستورا بموسكو بعد مباحثات أمس، قال لافروف، إن موسكو دعمت الجهود التي قامت بها السعودية لجمع المعارضة السورية تحت منصة واحدة.