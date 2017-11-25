خطاب لخادم الحرمين أمام مجلس الشورى الأربعاء

عمار يوسف (الرياض)

يترقب السعوديون يوم الأربعاء المقبل، الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في بدء أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والذي سيحدد ملامح السياسة السعودية الداخلية والخارجية، والذي يعتبر وثيقة استراتيجية لعمل الشورى.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق د. محمد آل الزلفة لـ«الاتحاد»، إن خطاب خادم الحرمين الشريفين ينتظر منه أن يكون شاملاً وجامعاً، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة، وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا. ومن جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى د. طلال ضاحي أن الخطاب الملكي سيوضح السياسة السعودية الحازمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومضيها قدماً في مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن كشف ملامح الحراك التطويري الكبير الذي شهدته هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها، لدفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقًا للوطن والمواطن، فضلاً عن مواقف السعودية من عدد من الملفات الإقليمية والدولية.