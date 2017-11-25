محمد بن سلمان: مرشد إيران «هتلر الشرق الأوسط»

الرياض (وكالات)

وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مرشد إيران علي خامنئي بأنه «هتلر جديد في الشرق الأوسط». وقال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، في الرياض: «غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا هنا في الشرق الأوسط». وشدد على أن كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف لبناء قوتها واقتصادها.

وبإيعاز من المرشد الإيراني، تتدخل طهران في المنطقة بوساطة ميليشيات تابعة لها، مثل حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في الحديث، حول الحملة التي تقودها السعودية ضد الفكر المتطرف وإعادة الإسلام المعتدل إلى المملكة «لا نقول إننا نعمل على إعادة تفسير الإسلام، بل نحن نعمل على إعادة الإسلام لأصوله، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم أدواتنا، فضلاً عن (الحياة اليومية) في السعودية قبل عام 1979». وذكر الأمير محمد بن سلمان أنه في زمن النبي محمد، كان هناك الرجال والنساء يوجدون سوياً، وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية».

كما أوضح قائلاً: «لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!». وتساءل الأمير قائلاً: «إذا كان خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل ذلك، فهل يقصدون أنه لم يكن مسلماً!».