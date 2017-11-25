شباب الأهلي.. «5 تعادل» !

منير رحومة، وليد فاروق (دبي)

قال الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي دبي، إن الحكم حرم فريقه من الفوز أمام النصر أمس، في دوري الخليج العربي لعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة في الوقت الذي احتسب فيه خطأ غير صحيح أحرز منه النصر هدف التعادل، ووصف أداء الحكم بأنه كان في اتجاه واحد، وأفسد متعة المباراة التي جاءت حماسية وقوية ومثيرة، مشيراً إلى أن الحكم لم ينصف اللاعبين الذين بذلوا جهداً كبيراً خلال المباراة. وأكد أن استمرار هذه الأخطاء سينعكس سلباً على الدوري وكرة الإمارات بشكل عام. وطالب بضرورة تعيين حكام أصحاب خبرة في المباريات القوية، معتبراً أن الحكم أحمد عيسى لا يملك الخبرة الكافية.

لم ينجح شباب الأهلي في الخروج من دوامة «التعادلات»، وأمس كان الموعد التعادل الخامس على التوالي في دوري الخليج العربي أمام النصر 1-1، في المباراة التي احتضنها استاد العوير«لأول مرة» كملعب للعميد في الجولة التاسعة، ليواصل نزف النقاط.

وفي نفس الوقت، نجح النصر بهذا التعادل في إيقاف سلسلة تفوق فريق شباب الأهلي عليه في لقاءاتهما الأخيرة، حيث نجح الأخير في تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري الخليج العربي، خلال الموسمين الماضيين، علما أن آخر تعادل بينهما كان في موسم 2014 -2015 وتعادلا في مباراة الدور الثاني في أبريل 2014 بنتيجة 2-2، ليعود العميد ويكرر تعادل غاب عنه منذ عامين.

شباب الأهلي بادر أولاً بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق السنغالي ماكيتي ديوب، وهو الهدف الثامن له من إجمالي 14 هدفاً للأهلي في الدوري حتى الآن وفي المقابل، نجح الأرجنتيني ماورو زاراتي في تسجيل هدفه الثاني بقميص «العميد» في المباراة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن سجل أول أهداف النصر في خماسية حتا الجولة الماضية.