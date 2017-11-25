الملا يتصدر الحركات الاستعراضية

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار على فعاليات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية، الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017، والتي يستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف شركة «اتش 2 أو»، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للزوارق السريعة «يو أي ام».

ويحتضن شاطئ كايت بيتش في جميرا بدبي عند الثالثة عصراً سباقات المرحلة الثالثة والحاسمة في الفئات الأربع التي يتنافس عليها المشاركون في الحدث، وهي واقف محترفين، وواقف محترفات، وجالس محترفين، والمهارات المفتوحة «فري ستايل».

وشهدت منافسات أمس تألقاً لافتاً لبطلنا العالمي راشد علي صالح الملا، نجم فريق أبوظبي وقائد الدراجة رقم 3، والذي تصدر سباق المرحلة الأولى بجدارة، وسط مشاركة 5 أبطال عالميين آخرين، علماً بأنه تألق مسبقاً في سباق أفضل زمن، ونجح في احتلال الصدارة.

ووضع راشد الملا أول 25 نقطة في رصيده في انتظار نتائج المرحلتين الثانية والثالثة، ليتقدم على منافسيه، ومن بينهم قائد الدراجة 2 السلوفاكي ناك فلورجانكيك الذي احتل المركز الثاني والمصنف الأول الإيطالي روبيرتو مارياني قائد الدراجة 70.