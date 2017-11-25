160 متسابقاً في «الوثبة المجتمعي» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فيترو كارافالو بسباق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية الذي أقيم برعاية «طواف أبوظبي» في مضمار الوثبة للدراجات الهوائية لمسافة 92 كلم بزمن وقدره 02:07:22 ساعة في السباق المفتوح، فيما حلت يوفون فان هوتوم بالمركز الأول عن فئة السيدات بزمن وقدره 02:31:57 ساعة. وفي سباق الـ 60 كلم فاز عمر خيري بالمركز الأول بزمن وقدره 01:29:49 ساعة، وفي فئة السيدات جاءت نهى لقمان بالمركز الأول بزمن وقدره 02:24:21 ساعة.

وحقق السباق تفاعلاً مميزاً ومشاركة مجتمعية واسعة، وسط تنافس أكثر من 160 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فئاته المعتمدة، والذي أقيم أمس بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أجندة فعالياته الرياضية المجتمعية والرامية لجعل الرياضة نمط الحياة الصحية والمثالية لأفراد المجتمع كافة.

وفي ختام السباق توج خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بالدروع والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات السباق.

وتقدم القبيسي بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح السباق، مشيراً إلى أن السباق جاء للترويج لـ «طواف أبوظبي» 2018 الذي ستستضيفه أبوظبي من 21 إلى 25 فبراير المقبل.