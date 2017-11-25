«الدراجات» يبدأ «العربية» بسباق ضد الساعة

شرم الشيخ (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا للدراجات صباح اليوم، أولى مشاركاته في البطولة العربية للطريق بخوض منافسات سباق الفرق ضد الساعة الذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمصر لمسافة 60 كلم، في افتتاح البطولة، ومن المنتظر أن يحظى السباق بمنافسة قوية بين نجوم العرب لتحقيق أفضل زمن والفوز بصدارة السباق، وسيكون هدف نجومنا بقيادة يوسف ميرزا تحقيق الفوز، ليكون دافعاً قوياً لمنتخبنا في المنافسة بقوة في السباقات المقبلة.

وكان منتخب الكبار وصل إلى شرم الشيخ أمس الأول، وبدأ صباح أمس تدريباته في طريق السباق، بقيادة يوسف ميرزا، وإشراف المدرب شريف عبد الله استعداداً لسباقات البطولة، وحرص على متابعة التدريبات رئيس الوفد نايف عبد العزيز جكة، ومدير المنتخبات علي سعيد الوالي.

وأكد علي سعيد الوالي جاهزية نجوم الإمارات الكبار، بقيادة يوسف ميرزا، وأثنى على ما يتحلون به من عزيمة وقدرة على مواصلة تحقيق النتائج المرجوة، والتأكيد على تطور دراجات الإمارات، وقدرتها على مواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

من جهته، حرص أسامة أحمد الشعفار، رئيس الاتحاد على الاتصال بالبعثة منذ وصولها للاطمئنان على اللاعبين، وأعرب عن أمنياته أن تكون نتائج اليوم البداية الحقيقية لمستوى نجوم منتخب الكبار الذين نثق بهم ثقة كبيرة، ونعرف تماما بأنهم سيبذلون أقصى جهودهم من أجل اعتلاء منصة التتويج، ورفع راية الإمارات خفاقة والتأكيد على أنهم وبفضل ما يتمتعون به من إصرار سيكونون دوما الرقم الصعب في مختلف البطولات، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق، وتحقيق النتائج المرجوة..

من جانبه، أكد عبد الناصر عمران الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات أن البطولة تعتبر من أقوى البطولات العربية، والمنافسة ستكون ضارية، ونأمل لنجوم منتخبنا للكبار ونجوم المستقبل من الناشئين التوفيق واجتياز البطولة بنجاح واقتدار، وحصد المراكز المقدمة التي تؤكد أن دراجات الإمارات ستظل دائما على قمة المنافسة بفضل ما تملكه من دراجين يتحلون بالمستوى الفني المتطور، وتمنياتنا لمنتخب الكبار، ونجوم المستقبل بالتوفيق والنجاح.

وأكد نايف عبد العزيز جكة، أن دراجات الإمارات تشارك في البطولة بروح التحدي، والمنافسة على مراكز المقدمة رغم قوة البطولة، وثقتنا بلا حدود في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق النتائج التي تؤكد إصرار دراجات الإمارات على مواصلة انطلاقاتها المتميزة على مختلف المستويات، لاسيما بعد نجاح نجومنا مؤخرا في حصد أول ميداليتين ذهبيتين على المستوى القاري، والتأكيد على تفوقهم على المستويات كافة.

من جانب آخر، يصل إلى شرم الشيخ مساء اليوم منتخب المستقبل للناشئين بقيادة المدرب العام لمنتخبي الشباب والناشئين عبد الله سويدان للمشاركة في البطولة، حيث يشارك الصغار في سباقي الفردي ضد الساعة والفردي العام المقرر إقامتهما يومي الاثنين والخميس المقبلي.

وأكد سويدان أن منتخب الناشئين الحالي يضم نخبة من الموهوبين الذين سيكون لهم شأن مع دراجات الإمارات في السنوات المقبلة مشيرا إلى إنها المرة الثالثة التي يقود فيها نجوم المستقبل من أجيال مختلفة، ويأمل في المنافسة على الصدارة، وحصد الذهب مثلما حدث في البطولتين السابقتين في الجزائر ومصر.