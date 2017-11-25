زولتان يستعرض في مونديال القفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)

بدأت الوفود المشاركة في بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، التي تفتتح بعد غد الاثنين بنادي سكاي دايف دبي، في التوافد على دبي، استعدادا لبدء المنافسات صباح الثلاثاء المقبل، ويشارك في الحدث 120 رياضياً من بينهم 104 قافزين، كما وصل إلى دبي رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي والمنظمون والحكام، ويكتمل وصول بقية القافزين اليوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن جاهزيتها للحدث الكبير، الذي يقام لأول مرة، ووضعت اللمسات الأخيرة على الافتتاح وتجهيز موقع البطولة، مع الاجتماعات المتواصلة مع كل اللجان بشكل دائم، وتبدأ اليوم التدريبات الرسمية للمشاركين وتستمر حتى بعد غد الاثنين قبل 24 ساعة من انطلاق المنافسات الرسمية.

ووجه يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير البطولة الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين عامة وللرياضات الجوية خاصة منوها إلى أنه لولا الرعاية والدعم الكريمين والكبيرين من سموه ما كانت هذه البطولة لترى النور، كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وللجهات الحكومية والاتحادية التي مدت يد التعاون مع الاتحاد واللجنة المنظمة العليا لإنجاح هذا الحدث العالمي وهذا ليس بغريب على دبي التي سبق لها احتضان وإنجاح كبريات البطولات.

وأشار الحمادي إلى أن البطولة الحالية حققت رقماً قياسياً في عدد الدول المشاركة وعدد القافزين الذي وصل إلى ثلاثة أضعاف البطولات السابقة منوها إلى أن هناك عروضا مثيرة للطيران الاستعراضي ستكون مصاحبة للحدث سوف يقوم بها الطيار الأسطوري المجري زولتان والذي اعتاد أن يقدم مثل هذه العروض على هامش البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي عامة والإمارات خاصة.

وذكر الحمادي أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة سوف تعقد اجتماعا تنسيقيا مشتركا في الحادية عشرة من صباح الغد، وذلك بقاعة الاجتماعات بسكاي دايف بالمارينا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات ورجال الاتحاد الدولي لاطلاع الإعلاميين على كافة الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة.

ونوه الحمادي إلى أن اللجنة المنظمة كعادتها في جميع البطولات وتحديدا هذه البطولة شهدت مشاركة وتعاون عدة جهات حكومية عديدة لإنجاح الحدث وليظهر بالصورة التي تشرف الإمارات في جميع أرجاء العالم.

من جانبه، أشاد د. رينيه اكسي رئيس الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات بما قدمته الإمارات من تسهيلات وإمكانيات لاستقبال الوفود وبدء المنافسات موجها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه للبطولة مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يسند الاتحاد الدولي مهمة تنظيم بطولة لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية بل سبق وأن نظمت دبي العديد من البطولات الأكبر والأضخم لذلك أصبحت قبلة الرياضات الجوية في العالم.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات سعادته بما شاهده من تحضيرات لعل في مقدمتها التنظيم الرائع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يشعر بها كافة المشاركين في الحدث.