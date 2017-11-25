2800 مشارك في ختام «مسيرة المشي 24 ساعة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير فعالية النسخة الثانية من «مسيرة دبي للمشي 24 ساعة» التي نظمها مجلس دبي الرياضي من صباح أمس الأول إلى صباح أمس، بشكل مستمر، وذلك في إطار مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني في إمارة دبي بشكل يومي وعلى مدار العام.

وبلغ عدد المشاركين في المسيرة 2800 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات من الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، قطع كل فرد منهم مسافة 25 كيلومتراً مشياً، ضمن مجموعة من 5 أشخاص، يمثلون أحد الفرق التي تضم 20 مشاركاً، فيما بلغ مجموع المسافة التي قطعها كل فريق مشياً 100 كيلومتر، مقسمة على 4 مراحل، ساروا من نقطة البداية خلف «سن سيت مول»، مروراً بشاطئ جميرا إلى قرب فندق برج العرب، ثم العودة على الشاطئ، وصولاً إلى قناة دبي المائية والسير بجوارها، وصولاً إلى منطقة مراسي الخليج التجاري، والعودة إلى نقطة البداية والنهاية خلف «سن سيت مول».

ومع ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، بدأ آخر المشاركين في المجموعة الأخيرة بالوصول إلى خط النهاية، حيث تم في السابعة والنصف صباحاً إسدال الستار على المسيرة، وسط شعور بالغ بالسعادة والفرح من جميع المشاركين، لكونهم أنجزوا التحدي.

وتوجه سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، مباشرة من منطقة جميرا إلى حديقة الخور في دبي، للمشاركة في مسيرة «حارب السكري» التي نظمتها مجموعة لاند مارك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وانطلقت صباح أمس بمشاركة أكثر من 18 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول مرض السكري بين سكان الإمارات.