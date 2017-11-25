«النيابة» يسيطر على اليد والطائرة

رضا سليم (دبي)

حصد فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي الميدالية الذهبية لمسابقة الكرة الطائرة بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي أسدل عليها الستار أمس الأول، وتشهد الدورة اليوم إطفاء الشمعة الخامسة بحفل الختام وتوزيع الجوائز، وجاءت ذهبية هيئة الطرق بعد فوزه على فريق دبي التعليمية الذي حصل على الميدالية الفضية 3-0 ونتائج أشواط (25-14، و25-23، و25-19)، في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة دبي ستارز بالمزهر، فيما حصل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على المركز الثالث بعد فوزه على النيابة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتصدر النيابة العامة قمة مسابقة كرة اليد وحصل على الميدالية الذهبية بفوزه على فريق هيئة الطرق 28-8، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة وحصل على المركز الأول يليه فريق بلدية دبي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وديوا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وهيئة الطرق في المركز الرابع برصيد 7 نقاط وورشة حكومة دبي الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

وواصلت فرق النيابة سيطرتها على الألعاب الجماعية ونجحت في حصد المركز الأول في مسابقة كرة السلة بعد الفوز على فريق ديوا 45-33 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول، بصالة ستارز دبي بالمزهر، وهي المواجهة التي كانت ستحدد الأول والثاني في البطولة خاصة أن كليهما وصل إلى النقطة السادسة، ورفع النيابة رصيده إلى 8 نقاط فيما جاء ديوا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهيئة الطرق الثالث 6 نقاط وبلدية دبي الرابع 5 نقاط والإقامة وشؤون الأجانب 3 نقاط في المركز الأخير.

وعلى مستوى النتائج الفردية، في البولينج، فازت النيابة العامة بالمركز الأول للفرق والقيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني وبلدية دبي الثالث، أما على مستوى الفردي، فازت مارلو جامبوا لاعبة شركة «دو» للاتصالات بالمركز الأول وجويليون ميرو لاعبة مؤسسة دبي للمرأة بالمركز الثاني، وجواهر عبيد من النيابة العامة الثالث.