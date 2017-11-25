بني ياس يهزم صغار شباب الأهلي- دبي بفارق 46 نقطة

علي معالي (دبي)

فاز بني ياس على شباب الأهلي- دبي في دوري الرجال بنتيجة قياسية، وهي الأولى في تاريخ الفريقين في مسابقة كرة السلة كافة منذ انطلاق اللعبة، حيث خسر شباب الأهلي- دبي 56 - 102، بفارق 46 نقطة وسط غياب لاعبي الأهلي- دبي عن التدريبات، وخوض مباريات رسمية.

انتهت المباراة بتفوق السماوي بنتيجة الأرباع 33 - 18، و24 - 11، و24 - 11، و21 - 16، وأدار هذه المباراة طاقم دولي مكون من يعقوب غابش، ومحيي الدين خطاب وهيثم قوجه.

وكانت قائمة شباب الأهلي- دبي شهدت غياباً كاملاً لجميع العناصر الرئيسية والتي امتنعت منذ المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي أسدل الستار عليها 15 نوفمبر الجاري، عن القدوم للنادي للتدريبات، وشارك شباب الأهلي- دبي أمام بني ياس بفريق من الشباب والناشئين لم يستطيعوا الصمود أمام رغبة بني ياس في اقتناص الفرصة لتحقيق فوز مهم في البطولة، وكان تاريخياً.

وكان الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي -دبي يعلم بأن عناصر الفريق الأول لن تحضر لمباراة بني ياس، خاصة وأن الفريق من بعد نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي خاضها أمام فريق الجاليات والتي حقق فيها شباب الأهلي- دبي اللقب بفارق نقطة واحدة، وتم الاستعانة بمجموعة من العناصر الصغيرة من الناشئين بالنادي، وهم يتواجدون للمرة الأولى في قائمة الفريق الأول، والذي وصل عددهم إلى 7 لاعبين فقط، وضمت القائمة، راشد محمد علي، حمد راشد سالم، يوسف ناصر يوسف، حامد عبداللطيف، عبدالله محمد أحمد، بلال عبدالله، وعبدالعزيز محمد.