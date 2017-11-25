الظاهري: «التربية الأخلاقية» أساسية فوق البساط

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، والمشرف العام على بطولة الشهيد، إن الاتحاد يعطي لتلك البطولة أهمية خاصة في أجندة أحداثه السنوية، لما لها من ارتباط وثيق باسم غال على نفوس كل أبناء الوطن، لما بذلوه من دماء وتضحيات فداء لترابه، ووفاء لعروبة الإمارات، والإقبال فاق توقعاتنا على مستوى اللاعبات أو الأسر التي ملأت المدرجات.

وقال: «نحرص في الاتحاد على إعلاء قيم مهمة، مثل التواضع والتضحية والشجاعة والصبر والتحمل والالتزام والانضباط، وهي منقوشة اليوم على لافتات تزين جدران الصالة، ولكن الأهم من ذلك أنها أصبحت محفورة في نفوس أبنائنا من الأجيال الجديدة، لأن لعبة الجو جيتسو تخاطب كل هذه القيم، وتسهم في تعزيزها لدى الجميع بنات أو بنين، ومن خلال خبرتي في التربية والتعليم أقول إن الجو جيتسو تنعكس بالأساس على سلوكيات ممارسيها من الطلبة والطالبات، وتحسن من قدرتهم على التركيز، وعلى الاستيعاب، وتساهم في تغير إيجابي في السلوكيات والتصرفات وفي تحمل المسؤولية، وإذا كانت التربية الأخلاقية قد دخلت مناهجنا العام الماضي، فنحن مع المدارس في الميدان نطبق هذه التربية الأخلاقية في الرياضة، وعلى أبسطة التنافس الشريف، وسوف نجني ثمار ذلك في المستقبل».