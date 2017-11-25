شما المزروعي: الشهيد يعلم الأجيال التضحية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة للشباب، فخرها بحضور بطولة عظيمة يقترن اسمها باسم الشهيد، وقالت معاليها: «الشهيد يعلم الأجيال الجديدة قيم الدولة من التضحية والانتماء لخدمة الوطن والتفاني من أجله، والفتيات المشاركات في اليوم الأول وصلت إليهن الرسالة، وسوف تنعكس بالتأكيد على أسلوبهن في العمل والتضحية من أجل الوطن».

وعن التغيير في ثقافة بنت الإمارات التي باتت تشارك في البطولات والألعاب القتالية، قالت: «نعم بنات الإمارات جديرات بالثقة، وكلما حصلت بناتنا على الفرصة والدعم نجد منهن الإبداع والتميز، ولدينا بطلات على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية كافة، وذلك يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة لها، بأن تكون مميزة ومبدعة في كل المجالات».

وواصلت المزروعي: «الإقبال الكبير من الفتيات على ممارسة الجو جيتسو، يؤكد أن بنات وشباب الإمارات على قدر المسؤولية، ومستقبل الإمارات مشرق في كل القطاعات». وعن الحضور الكبير من الأسرة في المدرجات، قالت: «هذا الحضور يعكس دعم الأسر لأبنائهم وبناتهم، والوقوف خلفهم أمام كل التحديات حتى يصبحوا أبطالاً، ويعكس أيضاً تطور المفاهيم، وتنامي الإدراك بأهمية الرياضة». وأضافت: «نحن محظوظون بوجود اتحاد مثل اتحاد الجو جيتسو يتبنى صقل مهارات الأبناء والبنات من الصغر من سن 4 سنوات، وقيادتهم إلى منصات التتويج في كل المراحل».