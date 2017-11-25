شما المزروعي: الشهيد يعلم الأجيال التضحية

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة للشباب، فخرها بحضور بطولة عظيمة يقترن اسمها باسم الشهيد، وقالت معاليها: «الشهيد يعلم الأجيال الجديدة قيم الدولة من التضحية والانتماء لخدمة الوطن والتفاني من أجله، والفتيات المشاركات في اليوم الأول وصلت إليهن الرسالة، وسوف تنعكس بالتأكيد على أسلوبهن في العمل والتضحية من أجل الوطن».
وعن التغيير في ثقافة بنت الإمارات التي باتت تشارك في البطولات والألعاب القتالية، قالت: «نعم بنات الإمارات جديرات بالثقة، وكلما حصلت بناتنا على الفرصة والدعم نجد منهن الإبداع والتميز، ولدينا بطلات على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية كافة، وذلك يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة لها، بأن تكون مميزة ومبدعة في كل المجالات».
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